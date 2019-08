Brandweer in actie voor smeulende auto

Publicatie: vr 23 augustus 2019 12.58 uur

DRACHTEN - De brandweer van Drachten werd vrijdag rond het middaguur opgeroepen voor een autobrand. Nadat er even onduidelijkheid was over de locatie vond de brandweer de betreffende auto op een parkeerplaats aan de Singel in Drachten. Onder de motorkap van een daar geparkeerde auto kwam rook vandaan.

De motorkap werd geopend en de brandweer ging op onderzoek uit. Al snel konden de leidingen worden uitgesloten, maar waar de rook precies vandaan kwam bleef onduidelijk. Er werd een klein beetje water achter het motorblok gespoten. Daarna kon de brandweer retour naar de kazerne.

De auto kwam net bij de garage vandaan, maar wat er precies in brand stond bleef onduidelijk. Er is iemand van het garagebedrijf ter plaatse gekomen om naar de auto te kijken.