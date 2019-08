De Kast geeft jubileumconcert in AFAS Live

Publicatie: vr 23 augustus 2019 09.53 uur

DE WESTEREEN - Op zaterdag 14 december a.s. viert popgroep De Kast in originele bezetting haar 30-jarig jubileum in de AFAS te Amsterdam. 1989 was het jaar dat De Kast werd opgericht en was destijds de eerste

Nederlandstalige band die in de AFAS (Heineken Music Hall) een concert gaf voor een uitverkochte zaal. De band verkreeg grote populariteit door de nummers als: In Nije Dei, Hart van mijn Gevoel, Eltse Grins Foarby, Woorden Zonder Woorden, In de Wolken en Raak. In totaal heeft de groep ongeveer 14 top-40 hits gehad in

haar carrière.

Zanger Syb van der Ploeg: "We zijn trots om onze jubileumshow eindelijk te mogen aankondigen en hopen dat we veel fans terugzien die vroeger massaal onze concerten bezochten. Dertig jaar De Kast is een hele mijlpaal en we gaan er samen met de fans een grote reünie én een ontzettend bijzondere avond van maken!"



Eind 2002 zette de band hun werkzaamheden een tijdje op een laag pitje om eind 2006 de draad weer op te pakken met een reünieconcert in het WTC Expo te Leeuwarden tijdens de eerste editie van de Fryske Music Night. Sindsdien komt de band af en toe samen om te spelen op speciale gelegenheden.

Pre-registreer je via de website www.dekastinconcert.nl om als eerste toegang te krijgen tot de geheime ticketshop waar de verkoop begint op 30 augustus om 18.00 uur. De normale pre-sale (mits er nog kaarten zijn) start op 10 september om 18.00 uur.