Boodschappenbezorger rijdt zich klem in tunnel

Publicatie: vr 23 augustus 2019 08.15 uur

ROTTEVALLE - Op de Rydwei nabij Rottevalle heeft donderdagavond een boodschappenbezorger zich klemgereden in de tunnel onder de N31. De bestuurder kwam vanaf Rottevalle en reed een aantal meter de tunnel in voor hij vast kwam te zitten.

De jongeman was net klaar met de laatste bezorging en was onderweg terug naar de supermarkt. Een bergingsbedrijf kwam ter plaatse om het voertuig los te wrikken. Het voertuig raakte door dit incident behoorlijk beschadigd.

Het is niet de eerste keer dat een dergelijk voertuig vast komt te zitten in deze tunnel. Vorig jaar in april was het op deze plek ook al raak. Of dit gele voertuig de laatste zal zijn, valt te betwijfelen.

