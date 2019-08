Twee kinderen gewond bij brand in woning

Publicatie: do 22 augustus 2019 21.16 uur

GORREDIJK - Bij een brand in een woning aan de Geert van der Zwaagstrjitte in Gorredijk zijn donderdagavond twee kinderen gewond geraakt. De brand is ontstaan op de slaapkamer. Eén van de twee kinderen heeft de brand zelf veroorzaakt.

De brandweer van Gorredijk is ter plaats gekomen om een nacontrole uit te voeren. Beide kinderen zijn met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis.

