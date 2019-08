Brand in frituurpan in Houtigehage

Publicatie: do 22 augustus 2019 19.47 uur

HOUTIGEHAGE - De brandweer moest donderdagavond rond half in actie komen voor een brand in een frituurpan. Er werd gefrituurd in een woning aan Fabryksloane in Houtigehage toen het mis ging.

De brandweer van Surhuisterveen heeft met een snelle binnenaanval de brand geblust. Een bewoner is door het ter plaatse gekomen ambulancepersoneel onderzocht, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Hoe de brand kon ontstaan is niet duidelijk.

FOTONIEUWS