Burgumer (79) gewond na val met fiets

Publicatie: do 22 augustus 2019 15.50 uur

BURGUM - Een 79-jarige man uit Burgum is donderdag om 13.45 uur gewond geraakt nadat hij ten val was gekomen met zijn elektrische fiets in zijn woonplaats.

De man fietste door het Wetter en Willepark en raakte in de buurt van het fierljepcentrum in de berm. Vermoedelijk kwam hij daarna ten val bij het oprijden van het betonpad. Dit ligt een stukje hoger dan de berm.

Drie omstanders hebben zich ontfermd over de man. Hij had onder andere een hoofdwond opgelopen. Een ambulance is gekomen en de man is ter controle overgebracht naar het ziekenhuis. De politie kwam later ook ter plaatse en heeft de fiets meegenomen.

