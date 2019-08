Brand in meterkast snel onder controle

Publicatie: do 22 augustus 2019 12.04 uur

KOLLUM - De brandweer van Kollum werd donderdagmorgen opgeroepen voor een woningbrand aan De Anjen in Kollum. Toen de brandweer ter plaatse kwam bleek er brand te zijn in de meterkast.

De bewoners zagen vuur uit de meterkast komen en belden 112. De brandweer van Kollum was snel ter plaatse en had de brand snel onder controle.

Er raakte niemand gewond bij de brand. Hoe de brand in de meterkast is ontstaan is niet bekend.

