Brandweer blust hokbrand in Harkema

Publicatie: do 22 augustus 2019 10.50 uur

HARKEMA - Een hok aan de Dwerssingel in Harkema is woensdagnacht in brand gevlogen. De brandweer van Drogeham en Surhuisterveen werden om 5.27 uur gealarmeerd voor de brand.

Eenmaal ter plaatse gekomen, bleek dat er brand was in het dak van het hok. Het is geblust door de brandweer.