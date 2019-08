Kindje (2) behoedt door moeder voor spijkerval

Publicatie: wo 21 augustus 2019 22.56 uur

HOLWERD - Een 2-jarig kindje is dinsdag aan de Mûnereed in het dorp behoedt voor erger, door het snelle optreden van zijn moeder. De vrouw was met haar kindje aan het kijken bij een aantal vissers. Ineens ging het kindje op pad en viel het oog van zijn moeder op een spijkerval, die was ingegraven in het gras.



Ze kon hem net op tijd 'wegplukken' en behoedde hem voor erger. De politie is inmiddels op de hoogte gebracht van het vrij grote gevaarte. Er zaten meerdere spijkers in van zo'n tiental centimeter lang, deze waren in een band geslagen en omhoog gezet.

Waar de val voor gebruikt werd, is nog onbekend. Het gevaarte ligt inmiddels in de kliko.