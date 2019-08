Akkrum bigband debuteert op theaterfestival

Publicatie: wo 21 augustus 2019 10.46 uur

AKKRUM - Bigband Gruppo di Brasso uit Akkrum maakt zaterdag 21 september 2019 zijn debuut op het Theaterfestival Akkrum. Tijdens het evenement met tal van acts en optredens langs de kunstroute in het dorp spelen de ruim twintig musici een afwisselend repertoire. Ze doen dat op de Tsjerkebleek, de plek waar de centrale activiteiten van het theaterfestival plaatsvinden. Koren, zangers, musici, dansers en straatartiesten treden bij de ruim twintig kunstwerken op.

De twintig muzikanten van Gruppo di Brasso oefenen al sinds april van dit jaar. Hun repertoire is breed: van jazz en blues tot rock en pophits. Het initiatief voor de oprichting komt van Muziekvereniging Harmonie in Akkrum. Acht leden spelen ook in de bigband mee. Zij wilden wel eens andere muziek dan het fanfare-repertoire spelen. Dirigent Jelle Roeper uit Joure geeft leiding aan de band.

Na het optreden op zaterdag 21 september besluiten de muzikanten of ze doorgaan met het bigbandproject, dat nu nog op subsidiegelden draait. "We repeteren om de week op vrijdag boven de worstenmakerij van slagerij Spijkerman. Iedereen is heel enthousiast. Na ons debuut zien we wel wat er gebeurt", aldus Melissa Veenema van Gruppo di Brasso.

Festival

Het optreden van de bigband is direct na het middaguur op de Tsjerkebleek. Het Theaterfestival zelf is van 11.00 tot 16.00 uur. Het programma is per locatie verschillend. De tijdstippen van de optredens variëren, maar de hele dag door is er van alles te beleven. De organisatie is in handen van Dreamteater Akkrum.

De deelnemende artiesten hebben elk een van de kunstwerken in Akkrum geadopteerd. In de meeste gevallen worden de optredens op het kunstwerk zelf gebaseerd. Langs de kunstroute in Akkrum hangen 22 doeken in de buitenlucht, nog eens veertien doeken staan rond jachthaven Tusken de Marren. De vier kilometer lange route dwars door Akkrum kan wandelend worden afgelegd.

Jeugd mag schilderen

Centrale plaats is de Tsjerkebleek, pal naast de Terptsjerke in Akkrum. Gedurende de hele dag vinden daar allerlei activiteiten plaats. Het kinderkunstatelier "Maak je meesterwerk" staat onder leiding van schilderes Denise Visser uit Nes. Kinderen kunnen daar hun eigen meesterschilderwerk maken. Voor jong en oud is er de gelegenheid om samen een dorpsschilderij te maken. Het meters grote doek wordt te zijner tijd in het dorp opgehangen. Op de Tsjerkebleek is muziek en is er een horecaplein. Inwoners kunnen hun er ook kunst eigen tentoon stellen of verkopen.