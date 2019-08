Mannen opgepakt na diefstal fiets in Dokkum

Publicatie: zo 18 augustus 2019 11.41 uur

DOKKUM - Een 24-jarige man en 27-jarige man uit Kerkrade zijn zaterdagmiddag door de politie opgepakt vanwege een fietsendiefstal in Dokkum. Een getuige had gezien dat het duo een fiets in een voertuig plaatste en wegreed. De politie werd op dat moment ingeschakeld.

Enkele minuten later werd het voertuig door agenten gezien op de Centrale As nabij Quatrebras. De mannen werden staande gehouden en naast de in Dokkum weggenomen fiets, lagen er nog twee fietsen van het merk Cortina in het voertuig. De rechtmatige eigenaar kon worden achterhaald en heeft aangifte gedaan. Het voertuig en de fietsen werden in beslag genomen.

De 24-jarige en de 27-jarige inwoner van Kerkrade werden ingesloten voor verhoor. Het onderzoek naar de herkomst van de andere fietsen loopt nog.