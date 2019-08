Ridders en prinsessen op Imaginarium 2019

Publicatie: za 17 augustus 2019 22.40 uur

TYTSJERK - In park Vijversburg bij Tytsjerk vind op 17 en 18 augustus het Imaginarium Festival plaats. Het is inmiddels de 7e editie van het evenement waar veel bezoekers zich als Vikingen of prinsessen of willekeurige fantasiefiguren verkleden.

Daarnaast is er een middeleeuwse markt, live muziek en kan men leren boogschieten. De kinderen worden vermaakt met o.a. schmink en een klimtoestel welke mogelijk gemaakt is door de scouting.

Het grootste spektakel zijn de zogenaamde Bohurt gevechten. In deze riddergevechten wordt gestreden met middeleeuwse wapens als zwaarden en knotsen. Het betreft een wereldwijd full-contact sport waarbij het er soms hard aan toe gaat. Deelnemers komen vanuit de hele wereld. Deelnemende landen zijn o.a. Italië, Oekraine, China, Rusland en Denemarken.

Enkele videobeelden van de Bohurt gevechten:

https://www.youtube.com/watch?v=WJmoeRdC0bI&feature=youtu.be

