Brug in storing bij Warten

Publicatie: vr 16 augustus 2019 20.00 uur

WARTEN - De brug in de Rounwei van Warten kampt vrijdagavond met een storing. De brug wil niet meer sluiten. Via de speakers werd zo nu en dan omgeroepen dat de brug in storing staat. Even na 19.00 uur werd bekend dat de brug in storing stond.

Het verkeer moet door het dorp Warten rijden om alsnog de weg te kunnen vervolgen. De brug in het dorp wordt normaliter niet bediend als de brug in de rondweg in gebruik is. Het is onbekend hoelang de storing zal duren.