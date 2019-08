Brandweer blust brand in bestelwagen

Publicatie: vr 16 augustus 2019 19.22 uur

OPENDE - Het brandweerkorps van Surhuisterveen heeft vrijdagavond een brand in een bestelbus geblust aan de Jiltdijksreed in Opende. De brand ging gepaard met hevige rookontwikkeling en deze was in de omgeving goed te zien.

Het korps van Grootegast heeft nog assistentie verleend aan het korps van Surhuisterveen. De bestelwagen kan als verloren worden beschouwd.

