Afrit WÃ¢ldwei afgesloten vanwege slachtafval

Afrit Wâldwei afgesloten vanwege slachtafval

Publicatie: vr 16 augustus 2019 18.18 uur

NIJEGA - De afslag van de Wâldwei (N31) richting de Centrale As is vrijdagmiddag afgesloten voor het verkeer. Het verkeer vanaf Drachten moest vanaf 17.45 uur doorrijden tot Garyp om de eerstvolgende afslag te kunnen nemen (richting Dokkum, Burgum).

De oorzaak was een vrachtwagen die slachtafval had verloren. Het slachtafval lag op de uitvoegstrook. Een bedrijf is ter plaatse gekomen om de rommel op te ruimen.