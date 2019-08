Overval Oosterwolde: 9 jaar cel en vrijspraak

Publicatie: vr 16 augustus 2019 14.12 uur

LEEUWARDEN - Een 25-jarige man uit Assen is vrijdag door de rechtbank veroordeeld tot 9 jaar celstraf voor de 'laffe overval' op een bejaard echtpaar in Oosterwolde en drie woninginbraken en vier pogingen tot woningbraak en de mishandeling van zijn vader. Dat meldt de Leeuwarder Courant.

De medeverdachte, een 20-jarige man uit Emmen, wordt vrijgesproken voor de woningoverval in Oosterwolde. Zijn betrokkenheid acht de rechtbank niet bewezen. Hij gaat wel vier jaar de gevangenis in voor woninginbraken en brandstichting bij een supermarkt in Emmen. Het Openbaar Ministerie eiste drie weken geleden nog 9 jaar celstraf voor het duo.