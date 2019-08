Blauwe CitroÃ«n Berlingo gestolen in Hantumhuizen

Blauwe Citroën Berlingo gestolen in Hantumhuizen

Publicatie: vr 16 augustus 2019 09.16 uur

HANTUMHUIZEN - In de nacht van woensdag op donderdag is een blauwe Citroën Berlingo gestolen in Hantumhuizen. De bedrijfsauto is op nog onbekende wijze ontvreemd. Het voertuig heeft als het kenteken RH-ZT-22.

Er is door de eigenaar gedaan bij de politie. Zij plaatsten tevens een oproep op Facebook.