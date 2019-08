Zes bruggen in storing na stroomstoring

Publicatie: vr 16 augustus 2019 09.11 uur

JISTRUM - Zes bruggen stonden vrijdag sinds 8.45 uur in storing. Een korte stroomstoring was de oorzaak van het probleem. Al vrij snel was duidelijk dat zowel de brug van Stroobos en Skûlenboarch in Jistrum niet werkten. Later werd duidelijk dat ook de bruggen van Burgum, Eastermar, Kootstertille en Blauforlaet in storing stonden. Alleen de scheepvaart met een hoge mast ondervond hinder.

De bruggen worden bediend op Skûlenboarch en de korte stroomstoring in Jistrum veroorzaakte een probleem in het bedieningsproces. Daardoor konden alle zes bruggen niet meer bediend worden. Na enkele uren was het probleem opgelost.

Bij Skûlenboarch stond de brug volgens Rijkswaterstaat eerst half open over het Prinses Margrietkanaal. Dit leverde aanvankelijk wel hinder op voor zowel wegverkeer als ook de scheepvaart.

