Na zeven jaar het paalzitten terug in Kollum

Publicatie: do 15 augustus 2019 12.16 uur

KOLLUM - Na zeven jaar is het paalzitten weer terug in Kollum. Donderdagmorgen om 10.00 uur ging het evenement van start. Na eerst een welkomstwoord van voorzitter Cor Hellinga was daarna het woord aan Locoburgemeester van de gemeente Noardeast-Fryslân Theo Berends. Hij wenste de vier deelnemers : Dorrie Hilboezen (Kollum), Annie Bosma (Kollum), Mike Boorsma (Kollum) en Durk Postma (Dokkum) veel succes toe. De deelnemers gaan proberen om 60 uren vol te houden ondersteund door familie, vrienden en publiek.

Om de twee uur krijgen de deelnemers de gelegenheid om tien minuten te rusten. Door deze pauze in te korten of niet te gebruiken wordt tijd gewonnen. Uiteindelijk wint degenen die het kortst heeft gerust.

Aan het paalzit evenement is een goed doel gekoppeld. Dit jaar is dit de Maarten van der Weijden Foundation. Er zijn onder andere een meezitpaal en een badeendenrace. Dit hele weekend zijn er verschillende activiteiten rondom het paalzit evenement in het centrum van Kollum. Het paalzitten is live te volgen via deze link. Zaterdagavond om 22.00 uur is de finale en dan weten we de winnaar is.

FOTONIEUWS