Wolkbreuk zet straten blank in Burgum

Publicatie: do 15 augustus 2019 11.28 uur

BURGUM - Een wolkbreuk zorgde donderdag rond 11.00 uur voor met regenwater gevulde straten in Burgum. Op een aantal plekken kon de riolering het water niet zo snel verwerken waardoor de straten blank kwamen te staan.

Een beruchte plek in Burgum is de Mr. W. M. Oppedijk van Veenweg. In de S-bocht bij garagebedrijf Bouma en Sepp bleef het water zeker een half uur lang hoog staan. Het verkeer ondervond lichte hinder van de situatie.

De gemeente werkt eraan om de problemen met wateroverlast op te lossen. Zo was de Noordersingel ook altijd een plek waar het regenwater de tuinen van de woningen inliep bij een wolkbreuk. Dankzij een betere riolering zijn de problemen daar - voor zover bekend - opgelost.