Agenten redden beknelde kat in Burgum

Publicatie: do 15 augustus 2019 10.58 uur

BURGUM - Agenten hebben woensdagnacht een jonge kat gered uit een benarde situatie. De kat was aan de Acacia in Burgum met zijn pootje vast komen te zitten in een RVS vaatdoekhouder.

Omdat men de dierenambulance niet kon bereiken, werd door de agenten besloten om zelf in actie te komen. Zij wisten met behulp van tangen en snijwerende handschoenen de kat uit deze pijnlijke situatie kunnen bevrijden.