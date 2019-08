Echtpaar Pultrum-Bruining 60 jaar getrouwd

Publicatie: wo 14 augustus 2019 17.34 uur

HOUTIGEHAGE - Het echtpaar Pultrum-Bruining is deze woensdag 60 jaar getrouwd. Op deze heuglijke dag bracht wethouder Piet de Ruiter van Smallingerland een bezoek aan het echtpaar om de felicitaties over te brengen namens het gemeentehuis.

Durk Pultrum is geboren 31 oktober 1938 te Houtigehage en Lubke Pultrum Bruining is geboren 5 mei 1940 te Luxwoude. Het echtpaar leerde elkaar kennen tijdens de Survento feestweek in Surhuisterveen. Na hun verkering trouwde het paar op 14 augustus 1959 te Smallingerland. Ze kwamen te wonen aan de Joh. ter Skoeleweg in Surhuisterveen. De heer Pultrum voetbalde toendertijd bij 't FEAN '58. Na bijna 7 jaar, zijn ze verhuisd naar de Nije Streek in Houtigehage, de plek waar ze nu nog altijd wonen.

De heer en mevrouw Pultrum hebben een zoon en twee dochters. Daarnaast hebben ze: 6 kleinkinderen en 3 achterkleinkinderen. De heer Pultrum is vaak aan de waterkant te vinden, hij mag graag vissen. Mevrouw Pultrum mag in haar vrije tijd graag puzzelen.

FOTONIEUWS