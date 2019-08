Nije Cross in Blije afgelast

Publicatie: wo 14 augustus 2019 13.06 uur

BLIJE - De Nije Cross in Blije gaat zaterdag a.s. niet door. Dat heeft de NAC Autocross woensdag rond het middaguur bekendgemaakt. "Door de weersvoorspellingen van zaterdag en de komende dagen hebben we als bestuur moeten besluiten de cross in Blije af te lassen!"

Tijdens de Nije Cross zou onder andere het Nederlands Kampioenschap Rodeo gereden worden. De organisatie NAC gaat nu in overleg met de gemeente. Meer informatie volgt later.