Neppolitie belt Dokkumer met babbeltruc

Publicatie: wo 14 augustus 2019 12.42 uur

DOKKUM - Een onbekende heeft dinsdagavond een Dokkumer gebeld met een babbeltruc. De Dokkumer had op deze site een advertentie geplaatst bij 'vraag en aanbod' en de onbekende beller zei dat hij van de politie was. Hij liet weten dat het aangeboden goed gestolen was en dat ze langs zouden komen om het op te halen.

De Dokkumer had tijdens het gesprek gelijk door dat het telefoontje nep was. Hij reageerde op de juiste wijze, zo laat de politie weten. Hij heeft de politie na het gesprek direct geïnformeerd over deze babbeltruc.