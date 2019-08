Man rijdt met geschorst rijbewijs door Grou

Publicatie: wo 14 augustus 2019 07.58 uur

GROU - Een 24-jarige automobilist uit Easterein is dinsdagavond door de politie aangehouden in Grou. Hij reed om 20.10 uur over de Reinerswei met een geschorst rijbewijs.

Omdat dit een misdrijf betreft, is er door de politie proces-verbaal opgemaakt.