Bliksem slaat in boom bij Tijnje

Publicatie: di 13 augustus 2019 21.52 uur

TIJNJE - Tijdens een zware onweersbui is dinsdagmiddag de bliksem ingeslagen in een boom nabij de Hein Voswei in Tijnje.

Door de klap kwamen diverse woningen zonder stroom en ontstond er een storing in het Ziggo netwerk rond de inslag-locatie. Na ruim 1,5 uur was de storing opgelost en had men weer stroom.