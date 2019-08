Hoe ziet de toekomst van de auto eruit?

Publicatie: di 13 augustus 2019 17.15 uur

LEEUWARDEN - De toekomst van de auto, zoals wij die nu kennen, ziet er over een aantal jaar toch echt heel anders uit. Dat merk je al een de dieselmotor. Deze verdwijnt steeds meer uit het straatbeeld. De benzinemotor laat echt niet lang op zich wachten.

Kwestie van tijd voor de auto door een computer wordt bestuurd en wij dat de normaalste zaak van de wereld vinden.

Het verlies van nostalgie

Stap in de auto en je wordt overvallen door een zekere vrijheid, waarbij jij de regie hebt. Immers, jij bent het die de auto bestuurd, betast en verzorgd. Wanneer we dit uit handen geven, zal de auto, zoals we die kennen nostalgie worden, want een elektrische auto is niet romantisch. Je hoort het vertrouwde geluid van de motor niet meer en je hoeft hem misschien niet eens meer echt te besturen.

Je zou bijna kunnen zeggen dat een dergelijke auto gelijk is aan het openbaar vervoer, waar je als passagier passief deelneemt, zonder de regie te hebben over die heilige koe.

Natuurlijk, de ene juicht dit toe, terwijl de ander bang is dat de auto van nu, nostalgie zal worden. Feit blijft dat er veel zal gaan veranderen. Denk aan het onderhoud van de auto en/of de verzekering.

Wat kunnen we gaan verwachten?

Naast een statussymbool, wat de auto toch altijd wel zal blijven, wordt de elektrische auto ook gezien als een aansluiting op de huidige tijd, waarbij chips, computers en resets erbij horen. Gelijktijdig zien we dat het individuele bezit zal gaan afnemen als de elektrische auto, met alle snufjes er zal zijn. De wegen zijn vol. Vele files domineren de de snelwegen en een app, waarin een auto komt voorrijden ligt echt niet ver in de toekomst.

Alles moet schoner, veiliger en efficiënter.

Best vreemd als je je bedenkt dat toen de auto werd uitgevonden, het enkel de rijken waren die zich er eentje konden veroorloven. Dat er een nieuwsitem was op de televisie toen zich de eerste file vormde en het de mensen, die in de file stonden, niet lang genoeg kon duren. Zo nieuw was het fenomeen file.

Veranderingen zijn niet van deze tijd

Hoe snel dat allemaal ook gegaan is. De elektrische auto is er al en wordt ook doorontwikkeld. Onze kleinkinderen zullen vol ongeloof naar onze verhalen luisteren, waarin we alles nog zelf verzorgden. Het rijden, het kaartlezen en de bezoekjes aan de garage voor het onderhoud en APK. Ook iets dat onze kleinkinderen op een andere manier gaan ervaren dan wij nu doen.

Autoverzekering

