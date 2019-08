Verdachte steekpartij rijdt file in: opgepakt

Publicatie: di 13 augustus 2019 17.07 uur

LUXWOUDE - Dankzij een file op de A7 werd het voor de politie nog gemakkelijker om een man aan te houden. Hij zou dinsdagmiddag op de Oude Oppenhuizerweg in Sneek een vrouw hebben neergestoken en sloeg daarna op de vlucht in een auto.

De politie wist de verdachte klem te rijden op de A7 tussen Tjalleberd richting Gorredijk.

De vrouw raakte bij de steekpartij in Sneek gewond, maar ze was volgens de politie wel aanspreekbaar. De verdachte is door de politie aangehouden en opgesloten in Leeuwarden.