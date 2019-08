Hardleerse dievegge hoort veelplegersstraf eisen

Publicatie: ma 12 augustus 2019 12.50 uur

MARUM - GRONINGEN (ADP) - Een 53-jarige vrouw uit Marum die een lange lijst van diefstallen op haar naam heeft staan en onverbeterlijk lijkt, moet van het Openbaar Ministerie (OM) voor twee jaar naar de inrichting voor stelselmatige daders (ISD). Dat eiste de officier van justitie maandag.

De officier vindt bewezen dat de vrouw zich van januari tot eind april van dit jaar schuldig heeft gemaakt aan een vijftal winkeldiefstallen in Drachten en in Groningen.



Vaseline en hoestdrank

Bij twee winkels aan de Stationstraat en de Ringweg in Drachten greep de vrouw vaseline en hoestdrank uit de schappen. Dat gebeurde in januari van dit jaar. Onder voorwaarden werd de vrouw geschorst. Maar in april ging de Marums opnieuw in de fout bij winkels aan de Herestraat en aan de Westerhaven in Groningen. De Marumse bekende op het bureau meteen dat ze de diefstallen had gepleegd.

De vrouw doorliep diverse hulpverleningstrajecten voor haar drugsverslaving. Volgens deskundigen zonder voldoende succes. Reclassering gaf aan niet anders meer te kunnen dan ISD adviseren voor de vrouw.

'Rapport is flinterdun en op drijfzand gebaseerd'

Maar met dat advies van de reclassering was de raadsvrouw van de Marumse het niet eens. ,,De rapporten over mijn cliënt zijn flinterdun en op drijfzand gebaseerd. Ze doet het nu goed. Heeft geen schulden, mijdt geen zorg of hulp, en ze kan meteen een huisje krijgen." Ook opperde de raadsvrouw dat er geen alternatieve adviezen voor de Marumse zijn onderzocht dan enkel ISD.

De Marumse liep nog in twee proeftijden uit eerder voorwaardelijk opgelegde straffen. Er lagen nog 120 dagen cel voor haar op de plank. De officier vroeg de rechtbank deze celstraffen niet aan de vrouw op te leggen, mocht de rechtbank gelijk aan de eis vonnissen.

De uitspraak volgt over twee weken.