Oefeningen met F-16's hervat na zomerbreak

Publicatie: ma 12 augustus 2019 10.58 uur

LEEUWARDEN - Vanaf maandag 12 augustus tot en met vrijdag 1 november 2019 wordt er veel volop geoefend met F-16's boven noordoost Friesland. Het betreft het laatste deel van de opleiding Fighter Weapons Instructor Training (FWIT) voor F-16 vliegers uit Europa. In deze fase wordt er voornamelijk boven land gevlogen om te kunnen oefenen met gesimuleerde doelen op de grond. Afhankelijk van het weer zullen de F-16's langduriger zichtbaar en hoorbaar zijn vanaf de grond.

De FWIT is een hoogwaardige training die door het 322 TACTES squadron wordt georganiseerd, het kenniscentrum op het gebied van jachtvliegen. Aan het einde van deze training weten de studenten alles over de systemen, de wapens aan boord en de tactieken die gebruikt kunnen worden. Ze worden opgeleid tot specialist in het integreren van allerlei wapensystemen. Daarnaast worden ze optimaal voorbereid om de opgedane kennis over te dragen op collega's en hun rol als tactisch leider thuis en op uitzending uit te voeren.

Aan de FWIT nemen dit jaar F-16 vliegers uit drie landen deel: België, Nederland en Portugal. Deze landen maken allen deel uit van de European Participating Air Forces, kortweg EPAF. De zeven maanden durende opleiding bestaat uit een theoretisch en een praktisch gedeelte.