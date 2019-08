Boom over voetpad Van Aylvastrjitte Ternaard

Publicatie: za 10 augustus 2019 21.05 uur

TERNAARD - Zaterdagmiddag om kwart voor zes, werd het brandweerkorps van Ternaard gealarmeerd voor stormschade aan de Van Aylvastrjitte in Ternaard. Ditmaal moesten de manschappen wel in actie komen. Eerder op de middag waren ze bij een boom op een woning in Dokkum niet nodig.

De postbezorgster had haar route langs het voetpad en zag dat de doorgang versperd was omdat er een boom over het voetpad lag en ze waarschuwde de brandweer. De mannen van brandweer Ternaard hadden weinig werk van dit klusje en hadden de boom in vijf minuten in stukken gezaagd en opgeruimd.

