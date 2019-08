Omgevallen boom blokkeert weg in Drachten

Publicatie: za 10 augustus 2019 16.58 uur

DRACHTEN - Op De Lange West in Drachten is zaterdagmiddag een boom over de weg gevallen. Doordat de boom over de weg lag, kon het verkeer moeilijk passeren.

De brandweerlieden van Drachten werden opgeroepen om de weg weer vrij te maken. Er raakte niemand gewond. Ten tijde dat de brandweer bezig was om de weg weer vrij te maken, werd het verkeer geregeld door de Handhaving.

FOTONIEUWS