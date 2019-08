Sweachsterwei tijdelijk afgezet door stormschade

Publicatie: za 10 augustus 2019 15.56 uur

LIPPENHUIZEN - De brandweer van Beetsterzwaag is om 14.14 uur gealarmeerd voor een stormschade aan de Sweachsterwei bij Lippenhuizen. Door de hard wind was er een tak afgebroken en hing gevaarlijk boven de rijbaan. De brandweer heeft van twee kanten de weg afgezet om de tak veilig te verwijderen.

De brandweer moest even wachten op de gemeente met een hoogwerker. Na dat deze ter plaatse was, kon de brandweer samen met de gemeente de gevaarlijk hangende tak verwijderen. Tijdens het verwijderen van de tak moest het verkeer wachten, tot dat de klus geklaard was.

