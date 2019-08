Auto raakt van de weg op klaverblad bij Drachten

Publicatie: vr 09 augustus 2019 18.55 uur

DRACHTEN - De hulpdiensten werden vrijdag even voor 18.00 uur gealarmeerd voor een ongeval op de A7 bij Drachten. Op de afslag richting de N31 verloor een automobiliste de macht over stuur en belandde met haar voertuig tussen de bomen.

De bestuurster is opgevangen door het ter plaatse gekomen ambulancepersoneel en overgebracht naar het ziekenhuis in Drachten. Ze had nek- en rugklachten. Tijdens het incident was de afrit vanaf de A7 richting Leeuwarden afgesloten voor het verkeer. Een berger heeft het beschadigde voertuig geborgen.