Verf buitgemaakt bij inbraak in bedrijf

Publicatie: do 08 augustus 2019 18.17 uur

DRACHTEN - Bij een inbraak in een bedrijf in Drachten is woensdagnacht verf gestolen. De inbraak vond plaats aan de Zonnedauw tussen woensdag 17.00 uur en donderdag 8.00 uur.

Er is bij de politie aangifte gedaan.