Auto belandt in weiland bij Tijnje

Publicatie: wo 07 augustus 2019 22.01 uur

TIJNJE - Op de N392 bij Tijnje is woensdagavond rond 20.40 een auto van de weg geraakt en in een weiland beland.

Door nog onbekende oorzaak raakte de auto in de berm, schoot over een fietspad, door een sloot om uiteindelijk in een weiland tot stilstand te komen. Mogelijk heeft het recent aangebrachte grind op het asfalt een rol gespeeld.

De bestuurder is met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. De zwaar beschadigde auto is berger Tolman afgevoerd.

