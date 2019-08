Jorinde Dolfijn (14) 2e op Concours Hippique

Publicatie: wo 07 augustus 2019 20.33 uur

BUITENPOST - De 14-jarige amazone Jorinde Dolfijn uit Friesland is woensdag tweede geworden in de Grote Prijs van Buitenpost. De Chinese Moa'dong Yuan had uiteindelijk de snelste prijs en werd winnares. Jorinde is de dochter van amazone Hester Klompmaker en Tiemen Dolfijn, voorzitter van het Concours Hippique in Buitenpost. De derde en vierde plaats was voor Marriët Smit Hoekstra uit Mildam en Trienke Alma uit Kollumerzwaag.

Het NK vierspannen, het spectaculaire onderdeel met vier Friese tuigpaarden voor een vierwielige kar, werd gewonnen door Feike Holtrop uit Baaium. Het NK tweespannen tuigpaarden werd gewonnen door Marcel Ritsma uit Wijnjewoude.

