Kat in dakgoot met ladderwagen gered

Publicatie: wo 07 augustus 2019 11.06 uur

DRACHTEN - De Drachtster brandweer moest woensdagmorgen in actie komen voor een kat die vastzat in een dakgoot bij een woning aan de Jelle Plantingstraat in Drachten.

De brandweer is via de ladderwagen naar het dakgoot gegaan en heeft de kat zonder enige moeite gevangen. De kat is daarna overgedragen aan de eigenaar.

