Fietser gewond bij aanrijding in Drachten

Publicatie: wo 07 augustus 2019 10.54 uur

DRACHTEN - Een fietser is woensdagochtend gewond geraakt nadat deze werd aangereden door een auto op het fietspad bij de Stationsweg met de Schwartzenberghlaan in Drachten.

De automobiliste, die vanaf de Schwartzenberglaan kwam, zag vermoedelijk de fietser over het hoofd, een aanrijding was het gevolg.

De fietser is behandeld in de ambulance en is daarna met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis.

De fiets van de man raakte fors beschadigd bij het ongeval. De auto liep lichte schade op. De politie zal het ongeval verder onderzoeken.

FOTONIEUWS