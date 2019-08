Coniferenhaag in brand gestoken in Drachten

Publicatie: di 06 augustus 2019 23.09 uur

DRACHTEN - De brandweer van Drachten is dinsdagavond gealarmeerd voor een brand in de woonwijk De Trisken.

Rond 22:18 uur brak er brand uit in een coniferenhaag aan de Hooizolder. De brandweer heeft met een straal hogedruk de brand geblust. De politie is ter plaatse gekomen omdat het wederom om brandstichting gaat. In een week tijd zijn er al meerdere brandstichtingen geweest in Drachten.

