Reebok doodgebeten door loslopende hond

Publicatie: di 06 augustus 2019 18.03 uur

EARNEWâLD - Een loslopende hond heeft een reebok doodgebeten in Nationaal Park de Alde Feanen bij Earnewâld. Het is niet de eerste keer dat dit is gebeurd in het natuurgebied.

De politie en natuurbeheer adviseren hondeneigenaren om hun honden aangelijnd te houden zodat dit niet kan gebeuren.