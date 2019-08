Echtpaar Spinder-Kooistra 60 jaar getrouwd

Publicatie: di 06 augustus 2019 16.01 uur

HARKEMA - Burgemeester Oebele Brouwer bracht op dinsdagmiddag een bezoek aan echtpaar Spinder-Kooistra uit Harkema. Precies 60 jaar geleden, op donderdag 6 augustus 1959, gaf het stel elkaar in Achtkarspelen het ja-woord.



Ze hebben 4 kinderen, waarvan er 1 is overleden. Daarnaast hebben ze 5 kleinkinderen en is er inmiddels ook 1 achterkleinkind.



Meneer Spinder heeft altijd als lasser gewerkt bij verschillende werkgevers. Mevrouw Spinder-Kooistra heeft tot haar huwelijk bij Philips gewerkt. Tijdens het huwelijk zorgde ze voor de kinderen en deed ze het huishouden. In haar vrije tijd zingt ze graag. Ze doet dit bij vrouwenkoor ‘Credo’ en voorheen bij het ‘Evangelisatiekoor Harkema’. Meneer Spinder is lid van Postduivenvereniging ‘De Adelaar’ en houdt zelf ook postduiven.



Ondanks dat de heer Spinder wat last van zijn been heeft, verkeert het echtpaar verder in goede gezondheid. Ze wonen nog zelfstandig aan de Singel in Harkema.

