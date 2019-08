Auto's in botsing op de Lauwers

Publicatie: di 06 augustus 2019 15.57 uur

DRACHTEN - Twee auto's zijn dinsdagmiddag met elkaar in botsing gekomen op de Lauwers in Drachten. De bestuurder van de witte Opel wou vermoedelijk afslaan richting de BP, maar zag hier bij de Audi over het hoofd. Door de klap raakte beide auto's fors beschadigd.

Beide bestuurders zijn gecontroleerd door het ter plaatse gekomen ambulancepersoneel. Niemand raakte gewond. De politie heeft het ongeval in kaart gebracht.

