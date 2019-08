Auto botst op boom op Beetsterweg

Publicatie: di 06 augustus 2019 11.13 uur

BEETSTERZWAAG - De hulpdiensten moesten dinsdag om 7.33 uur uitrukken voor een eenzijdig ongeval op de Beetsterweg in Beetsterzwaag. Door nog een onbekende oorzaak verloor de bestuurster de macht over het stuur en botste met haar voertuig tegen een boom. De bestuurster is opgevangen en gecontroleerd door het ter plaatse gekomen ambulancepersoneel. Ze hoefde niet mee naar het ziekenhuis.

Berger BCF heeft het beschadigde voertuig geborgen. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval.

