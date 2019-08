Echtpaar Rekker-van der Bij 60 jaar getrouwd

Publicatie: di 06 augustus 2019 11.09 uur

DROGEHAM - Burgemeester Oebele Brouwer bracht op dinsdag een bezoek aan echtpaar Rekker-van der Bij uit Drogeham. Het stel viert deze dag hun 60-jarig huwelijksjubileum.



Meneer Rekker werd geboren op 10 augustus 1933 in Drogeham en Mevrouw Rekker-van der Bij zag het levenslicht op 6 mei 1936 in Zandbulten(nu Kollumerzwaag). Ze leerden elkaar kennen tijdens een gymnastiekuitvoering in Buitenpost. Het stel trouwde op donderdag 6 augustus 1959 in de gemeente Kollumerland-Nieuwkruisland(nu Noardeast-Fryslân). Ze hebben een dochter, een zoon en 3 kleinkinderen.



Meneer Rekker werkte een groot deel van zijn leven als lasser. Dit deed hij o.a.bij Avek Surhuisterveen, de Scheepswerf en Stertil in Kootstertillen. Daarnaast gaf hij les aan de avondschool in Drachten en Kollum. Vóór ze trouwden werkte mevrouw Rekker-van der Bij als hulp in de huishouding. Nadat ze getrouwd was zorgde ze voor de kinderen en deed ze de huishouding. Ook is ze 16 jaar koster geweest voor de Christelijke Gereformeerde kerk in Drogeham

