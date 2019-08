Heerenveen wint met â€˜gezichtâ€™ voorsprong

Heerenveen wint met ‘gezicht’ voorsprong

Publicatie: ma 05 augustus 2019 20.32 uur

WOUDSEND - Heerenveen wint met ‘gezicht’ voorsprong

Woudsend - Als je een wedstrijd met ‘een gezicht’ voorsprong wint, betekent dat dat je een enorme voorsprong hebt, figuurlijk gesproken zó groot, dat de rest jou bijna niet meer kan zien en omgekeerd. Dat was maandagmiddag aan de hand op het Heeger Meer waar Woudsend zijn traditionele SKS wedstrijd organiseerde. Sytze Brouwer van Heerenveen was prima weg uit de tweede start, de eerste werd vals verklaard, omdat te veel skûtsjes al over de startlijn lagen toen het startschot viel, en hij breidde die voorsprong gedurende de wedstrijd steeds verder uit. Hij kon in het immense kruisrak zijn eigen koers varen, in casu zijn eigen slagen kiezen en dan is Heerenveen bijna ‘net te besilen’.

Brouwer hoefde zelfs niet achterom te kijken, zijn voorsprong was dermate groot dat hij zich geen enkele zorg hoefde te maken. Zelden zal een skûtsjewedstrijd met zo’n groot verschil zijn gewonnen. Het was een wedstrijd die onder vrijwel ideale omstandigheden werd gevaren, het was droog, de prachtige Hollandse wolkenluchten gaven aan het gebeuren een extra cachet en er stond bovendien een straffe bries uit het zuid-zuid-westen, variërend van Beaufort vier tot vijf. Prachtige duels werden met name in het middenveld uitgevochten door vrijwel het hele veld, dat elkaar ook geen moment losliet, alleen Langweer kon ‘gjin float hâlde’. Maar verder werd er op het scherp van de snede geknokt met als gevolg dat er diverse protesten werden ingediend. Dat krijg je als er bij de boeien een skûtsje of vijf zes tegelijk op de zelfde plek willen zijn. Dat gaat dus niet en dat betekent dat er regels overtreden worden, soms met voorbedachten rade, soms ook ten gevolge van pure overmacht. Een skûtsje is geen BM’er, zo’n kolossaal vrachtschip heeft ruimte nodig en als die er niet is gaat het fout.

Dat ging het dus meerdere keren, de enige die van al dat soort perikelen geen last had was Heerenveen, dat zeilde soeverein en majestueus naar de overwinning. Verrassend was wel dat de beide ‘dark horses’ Leeuwarden en De Halve Maen zich knap in de kop handhaafden en respectievelijk derde en tweede werden. Maar vanwege al die protesten was de uitslag ‘virtueel’, dat wil zeggen dat pas na de beslissingen van de protestcommissie duidelijk zal worden hoe de verschillende titelkandidaten het eraf hebben gebracht. Onder voorbehoud is Heerenveen nu lijstaanvoerder en dat met nog drie wedstrijden te gaan. Dinsdag is een inhaaldag, maar omdat er niets valt in te halen, betekent dat een welkome vrije dag voor schippers en bemanningen. Woensdag en donderdag wordt er gevaren op de Lemster Baai, waarna op vrijdag de finale op het programma staat. Er kan nog van alles gebeuren, vorig jaar heeft aangetoond dat er tot en met de laatste slag nog verandering kan komen in de volgorde.

