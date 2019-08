Twee jongens (14, 15) opgepakt voor inbraak

Publicatie: ma 05 augustus 2019 14.00 uur

DRACHTEN - Een 14-jarige en 15-jarige jongen uit Drachten zijn in de nacht van zondag op maandag opgepakt door de politie. Ze worden verdacht van het inbreken in een camper aan de Baalder in Drachten. De politie werd gealarmeerd dankzij een alerte getuige die het duo, even na middernacht, bezig zag.

De politie kon één jongen op heterdaad aanhouden en de tweede werd later in de nacht aangehouden aan de hand van zijn signalement. Het is in de wijk onduidelijk of de twee in meerdere auto's, caravans of campers hebben ingebroken. Mensen die de dupe van een inbraak zijn geworden, kunnen zich melden bij de politie.

Vorige week werden er ook twee (andere) jongens door de politie opgepakt na een inbraak in een caravan.