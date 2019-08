Brug Warten meer dan drie uur in storing

03 augustus 2019

WARTEN - De hoge brug van Warten aan de Rounwei stond zaterdagmiddag zeker meer dan drie uur lang in storing. De brug wilde niet meer sluiten. Automobilisten moesten zelf ontdekken dat de brug niet meer functioneerde en konden vervolgens via de kleine brug in het dorp het water passeren.

De storing zorgde ook voor de scheepvaart een probleem. De brug in het dorp wordt namelijk niet bediend als de hoge brug openstaat. Vrijwel alle scheepvaart moest dus rechtsomkeert maken als ze door wilden varen naar Leeuwarden.

Monteurs zijn ter plaatse gekomen en hebben de brug handmatig naar beneden gehaald. Daarna werd de brug getest en functioneerde alles weer naar behoren.

