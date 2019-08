Brandweer rukt uit voor brand in Surhuisterveen

Publicatie: vr 02 augustus 2019 22.37 uur

SURHUISTERVEEN - Aan De Leijen in Surhuisterveen heeft vrijdagavond een korte brand in een keuken gewoed. De brandweer van Surhuisterveen en Drogeham werden met spoed opgeroepen voor de brand. Door een snelle inzet van de brandweer was de brand snel geblust.

Stichting Salvage is opgeroepen om de schade op te nemen. Een vlam in de pan was de oorzaak van de brand. Een ambulance is ter plaatse gekomen om een vrouw te controleren, na een behandeling in de ambulance is de vrouw overgebracht naar het ziekenhuis. De brandweer heeft de woning geventileerd. De woning heeft enige rook en waterschade opgelopen.

