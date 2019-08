UPS-busje belandt op zijkant na ongeval A7

Publicatie: vr 02 augustus 2019 18.43 uur

FRIESCHEPALEN - Op de A7 ter hoogte van Frieschepalen is vrijdagmiddag een bestelbus van UPS gekanteld na een botsing met een personenauto. Het ongeval gebeurde bij afslag Frieschepalen richting Drachten.

Er raakte niemand gewond bij het ongeval, wel raakten beide voertuigen zwaar beschadigd. De politie en Rijkswaterstaat kwamen met spoed ter plaatse om het ongeval af te handelen.

In de personenauto zaten twee personen, in de bestelbus zat één persoon. Volgens de politie raakte de bestelbus in de slip na aquaplaning. Doordat de bestelbus in de slip raakte nam hij de personenauto mee die op dat moment op de rechterrijstrook reed. Het bestelbusje en de personenauto kwamen tot stilstand tegen de vangrail.

Een tweede bestelbusje van UPS is ter plaatse gekomen en hebben de pakketjes uit de beschadigde bestelbus gehaald. Er kwamen twee bergingsvoertuigen ter plaatse om beide voertuigen te bergen. De vangrail die beschadigd raakte door het ongeval zal later worden gerepareerd.